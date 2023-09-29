В Башкирии конец сентября и начало октября выдадутся прохладными

22:39, 29 сен 2023

На выходных, по прогнозам синоптиков республики Башкортостан, ожидается изменение погоды.

В субботу, 30 сентября, ночью по всему региону пройдут кратковременные осадки, по востоку - умеренные. В дневное время также польют дожди. Подует умеренный северный, северо-западный ветер. После захода солнца температура воздуха опустится до +4…+9°C, днем от +12°C до +17°C.

В воскресный день, 1 октября, местами ожидаются небольшие дожди, с умеренным ветром, который подует с юга. Температура воздуха ночью снизится до значений от +2°C до +7°C, а днем потеплеет до +13°C…+18°C.

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Автор: Семен Подгорный