Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии конец сентября и начало октября выдадутся прохладными

В Башкирии конец сентября и начало октября выдадутся прохладными

22:39, 29 сен 2023

На выходных, по прогнозам синоптиков республики Башкортостан, ожидается изменение погоды.

В субботу, 30 сентября, ночью по всему региону пройдут кратковременные осадки, по востоку - умеренные. В дневное время также польют дожди. Подует умеренный северный, северо-западный ветер. После захода солнца температура воздуха опустится до +4…+9°C, днем от +12°C до +17°C.

В воскресный день, 1 октября, местами ожидаются небольшие дожди, с умеренным ветром, который подует с юга. Температура воздуха ночью снизится до значений от +2°C до +7°C, а днем потеплеет до +13°C…+18°C.

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok