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В Башкирии похоронили контрактника Александра Кочеткова

В Башкирии похоронили контрактника Александра Кочеткова

22:53, 29 сен 2023

В пятницу, 29 сентября, в Башкирии простились с уроженцем Белорецка Александром Кочетковым, который погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Церемония прощания с военнослужащим состоялась на Аллее героев города. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях разместил мэр города Андрей Иванюта.

54-летний Александр Кочетков родился в Белорецке, здесь окончил школу № 18, в училище получил профессию крановщика. Службу в вооруженных силах проходил в Венгрии. Демобилизовавшись, устроился водителем, трудился дальнобойщиком. В мае текущего года Александр принял решение подписать контракт с российским Министерством обороны.

«Выполняя свои непосредственные обязанности в военной части, он еще и обучал молодежь, поддерживал товарищей в трудные минуты. Был добрым, общительным, отзывчивым», – сообщил Андрей Иванюта.

Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано Белорецк» сообщало о церемонии прощания с погибшим в СВО бывшим воспитанником детдома.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Андрей Иванюта
Теги: Белорецк спецоперация Погибшие на Украине
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