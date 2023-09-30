«Я так испугалась»: певица из Уфы Гульназ Асаева сообщила о серьезных проблемах

12:37, 30 сен 2023

«Я испытала невероятный страх, потому что такое событие, как потеря голоса, случается совсем редко, и, как правило, на очень долгий срок», — поделилась артистка.

Популярная уфимская певица Гульназ Асаева, поделилась тревожной новостью со своими преданными поклонниками, заявив, что у нее исчез голос. Девушка откровенно рассказала, что в какой-то момент она буквально не могла произнести ни слова.

«У меня практически совсем нет голоса, а у дочери температура 39 градусов. Будьте осторожны и берегите себя, вирус ходит опасный. Иногда жалею, что так и не научилась работать под плюс», — написала Гульназ Асаева.

Позднее Гульназ добавила, что в ее семье возникли неприятности: у дочери поднялась температура.

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Автор: Семен Подгорный