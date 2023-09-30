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В Башкирии 1 октября пообещали +18 градусов

В Башкирии 1 октября пообещали +18 градусов

22:10, 30 сен 2023

В Башкортостане опубликовали прогноз погоды на сегодня, 1 октября. Согласно информации, которая была предоставлена специалистами Башгидромета, в республике ожидается благоприятная погода.

Синоптики сообщили, что в ряде районов возможны кратковременные осадки с умеренным ветром. Температура воздуха будет комфортной. Ночью термометр покажет от +2 до +7 градусов по Цельсию, а днем ожидается от +13 до +18 градусов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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