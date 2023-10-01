В Башкирии температура воздуха упадет до 0°

21:38, 01 окт 2023

Специалисты регионального Башгидромета представили прогноз погоды на начало новой рабочей недели в октябре. Согласно данным метеорологов, 2 и 3 октября, нас ожидают осадки в виде дождя и существенное снижение температуры до нулевых значений.

В понедельник, 2 октября, прогнозируется кратковременный дождь с умеренным ветром. В ночное время температура воздуха упадет до 0 градусов. Днем воздух прогреется до +15…+20 градусов по Цельсию.

Во вторник, 3 октября, ожидается умеренный ветер и слабые осадки. Направление ветра будет юго-западным. Ночью температура воздуха составит от +6 до +11 градусов, местами может опуститься до нуля. Днем столбики термометров покажут значения от +15 до +20 градусов по Цельсию.

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Автор: Семен Подгорный