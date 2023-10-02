В зоне СВО проявил героизм уроженец Башкирии Ильдус Бахтигареев
10:50, 02 окт 2023
Telegram-канал "Za ПацанOV" рассказал об уроженце Караидельского района Башкирии Ильдусе Бахтигарееве, погибшего в зоне проведения СВО на Украине.
Военнослужащий родился в 1978 году в населенном пункте Подлубово. По словам земляков Ильдус был оптимистичным и жизнерадостным человеком, активно увлекался спортом. После окончания школы, отслужил срочную, а затем заключил контракт с российским Министерством обороны, служил на Северном Кавказе.
Боец СВО выбрал себе позывной "Баха" и возглавил роту десантников.
Смертельное ранение младший сержант получил 19 июля 2022 года.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: телеграм-канал «Za ПацанOV»
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