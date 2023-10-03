«Никто не идёт работать»: жители Башкирии пожаловались на вопиющую ситуацию

10:18, 03 окт 2023

По их словам, желающих устроиться на эту работу нет из-за низкой зарплаты, а родителям приходится в рабочее время возить своих детей, некоторые из которых учатся во вторую смену.

- Здравствуйте! Пишу по просьбе всех родителей учеников, которые учатся в гимназии им. Т. Т. Күсимова Абзелиловского района, с. Аскарово. Мы проживаем в соседних деревнях Кулукасово, Ярлыкапово. Дети ездят учиться в село Аскарово.

У нас возникла такая проблема. С началом учебного года, не могут найти водителя на наш школьный автобус. В первую учебную неделю, детей возили сами. Спросите почему?! Да потому что, за такую мизерную зарплату никто не идёт работать водителем на автобус. Водителя нашли на вторую учебную неделю, он проработал он до конца сентября. В октябре опять та же ситуация, нет водителя. До каких пор это будет продолжаться??? Почему не могут поднять заработную плату, водителям?

Есть дети, которые учатся в первую смену, есть и во вторую. Т. е. если в семье двое детей и учатся в две смены, то родителям нужно вообще не работать и возить, своих детей в школу. Когда наши дети спокойно могут ездить на школьном автобусе? И когда наконец то решится этот вопрос??? Прошу разобраться в сложившейся ситуации, - написала Гульдар Х.

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Автор: Семен Подгорный