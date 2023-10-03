Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

«Никто не идёт работать»: жители Башкирии пожаловались на вопиющую ситуацию

«Никто не идёт работать»: жители Башкирии пожаловались на вопиющую ситуацию

10:18, 03 окт 2023

 По их словам, желающих устроиться на эту работу нет из-за низкой зарплаты, а родителям приходится в рабочее время возить своих детей, некоторые из которых учатся во вторую смену.
- Здравствуйте! Пишу по просьбе всех родителей учеников, которые учатся в гимназии им. Т. Т. Күсимова Абзелиловского района, с. Аскарово. Мы проживаем в соседних деревнях Кулукасово, Ярлыкапово. Дети ездят учиться в село Аскарово.
У нас возникла такая проблема. С началом учебного года, не могут найти водителя на наш школьный автобус. В первую учебную неделю, детей возили сами. Спросите почему?! Да потому что, за такую мизерную зарплату никто не идёт работать водителем на автобус. Водителя нашли на вторую учебную неделю, он проработал он до конца сентября. В октябре опять та же ситуация, нет водителя. До каких пор это будет продолжаться??? Почему не могут поднять заработную плату, водителям?
Есть дети, которые учатся в первую смену, есть и во вторую. Т. е. если в семье двое детей и учатся в две смены, то родителям нужно вообще не работать и возить, своих детей в школу. Когда наши дети спокойно могут ездить на школьном автобусе? И когда наконец то решится этот вопрос??? Прошу разобраться в сложившейся ситуации, - написала Гульдар Х.

В Уфе пожаловались на дефицит вакцины от тяжелой болезни

Читайте также:

В Уфе пожаловались на дефицит вакцины от тяжелой болезни
Автор: Семен Подгорный
Теги: Абзелиловский район жалоба Хабиров Радий Фаритович
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok