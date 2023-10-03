Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

«Не трудоустроена»: жительнице Башкирии отказали в ежемесячном пособии

«Не трудоустроена»: жительнице Башкирии отказали в ежемесячном пособии

14:46, 03 окт 2023

Многодетная жительница Стерлитамака пожаловалась на странице Главы Башкирии Радия Хабирова на ситуацию, связанную с отказом в выплате ежемесячного пособия. Причина, по которой одинокой женщине отказали в выплате – не трудоустроена.

- Здравствуйте, многодетная мама Стерлитамак. Подавала на ежемесячное пособие в сентябре. Отказали по причине: не трудоустроена. Являюсь единственным родителем, старшая дочь (22 года) студент 1 курса университета, двое младших детей учатся в школе. Считаю отказ в ежемесячном пособии неправомерным, т.к. в многодетной семье единственный родитель может не работать. Думаю, что Социальное пособие должны автоматически оформить на троих детей вместе с ежемесячным пособием, - написала Гульназ Х.

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok