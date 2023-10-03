«Не трудоустроена»: жительнице Башкирии отказали в ежемесячном пособии

14:46, 03 окт 2023

Многодетная жительница Стерлитамака пожаловалась на странице Главы Башкирии Радия Хабирова на ситуацию, связанную с отказом в выплате ежемесячного пособия. Причина, по которой одинокой женщине отказали в выплате – не трудоустроена.

- Здравствуйте, многодетная мама Стерлитамак. Подавала на ежемесячное пособие в сентябре. Отказали по причине: не трудоустроена. Являюсь единственным родителем, старшая дочь (22 года) студент 1 курса университета, двое младших детей учатся в школе. Считаю отказ в ежемесячном пособии неправомерным, т.к. в многодетной семье единственный родитель может не работать. Думаю, что Социальное пособие должны автоматически оформить на троих детей вместе с ежемесячным пособием, - написала Гульназ Х.

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Автор: Семен Подгорный