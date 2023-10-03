В Башкирии пожаловались на отсутствие вакцины от гриппа

19:15, 03 окт 2023

Житель Уфы пожаловался Главе Башкирии Радию Хабирову на невозможность вакцинироваться от гриппа. По словам горожанина, который оставил свой комментарий под постом руководителя региона, он безуспешно в течение трех недель обращался в поликлинику по месту жительства, но там лишь отвечали, что вакцины нет и просили зайти позже.

- Добрый день. Действительно, скоро зима, а с ней простуда и грипп. Поэтому важен вопрос не только коммунальной техники, но и своевременной вакцинации от гриппа. Но возможности вакцинироваться у людей нет. По крайней мере, у тех, кто проживает на территории обслуживания поликлиники ГКБ 5 в Уфе на Цюрупы, 84. Вот уже три недели пытаюсь вакцинироваться там от гриппа, но такой вакцины в этой поликлинике нет. Всё это время просят зайти попозже. Видимо, это когда сезон простуд начнется и весь народ потянется сюда с соплями и температурой. Очень жаль, что простых решений в нашей медицине не бывает, - написал Борис Б.

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Автор: Семен Подгорный