«Когда примут закон?»: жители Башкирии поинтересовались, положен ли семье участника СВО земельный участок

19:49, 03 окт 2023

- Уважаемый Радий Фаритович, мужа мобилизовали в сентябре прошлого года, как участник боевых действий и как ветеран положен ли нам земельный участок? Сегодня непосредственно обратилась в свою администрацию где прописаны, они перенаправили в рай центр, в рай центре сказали что закона по Башкирии нет, что мобилизованным положен земельный участок и в очередь поставить не могут, когда примут этот закон и примут ли вообще, год прошел со дня мобилизации, верните тогда мужа, ни деньги ни земля не нужна, - написала Аида Б.

Жительница Башкирии обратилась в соцсетях к Главе Башкирии с вопросом о предоставлении семье участника СВО земельного участка. Супруге мобилизованного год назад бойца в районной администрации сообщили, что такого закона в республике нет.



Что касается отпусков, военнослужащим положен отпуск, в соответствии с графиком отпусков подразделения. График отпусков составляет командир подразделения. Рекомендуем бойцу обратиться к командованию. - Понимаем вашу обеспокоенность, только, согласно пункту 4 Указа Президента РФ №647 "«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим Указом. Подробнее с Указом можете ознакомиться по ссылке http://www.kremlin.ru/acts/bank/48308 Что касается отпусков, военнослужащим положен отпуск, в соответствии с графиком отпусков подразделения. График отпусков составляет командир подразделения. Рекомендуем бойцу обратиться к командованию.

Ей ответила сотрудник ЦУР Разиля Мусабирова:

Насчет земельного участка в ведомстве пообещали проработать данный вопрос с коллегами из профильных служб.





Читайте также: В Башкирии пожаловались на отсутствие вакцины от гриппа

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный