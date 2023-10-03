В Башкирии простились с участником спецоперации Русланом Солодовниковым

22:37, 03 окт 2023

Караидельском районе Башкирии, 28 сентября, жители населенного пункта Байкибашево собрались на траурной церемонии, чтобы проводить в последний путь Руслана Леонидовича Солодовникова. Солдат погиб, выполняя боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине. Информацию об этом в своих личных аккаунтах в соцсетях распространил руководитель муниципалитета Айдар Шайдуллин.

«Солодовников Руслан Леонидович героически погиб при исполнении служебных обязанностей в ходе специальной военной операции и был представлен к награде орденом генерал-майора Минигали Шаймуратова посмертно. Скорбим, помним, гордимся нашим Героем — Защитником Отечества!», — написал руководитель районной администрации.

Чиновник рассказал, что Руслан вырос в большой семье и получил школьное образование в Байкибашево. Позднее поступил в автотранспортный колледж города Уфы , откуда его призвали на срочную службу. Попал в ВДВ. За время своей службы парень получил значок "Парашютист-отличник". Позднее, подписав контракт с МО РФ, продолжил службу в Абхазии. С начала февраля 2022 года принял участие в СВО. Не меньшее мужество и патриотизм проявили и его братья, которые также являются участниками спецоперации.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети