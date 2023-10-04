В Башкирии 4 октября 2023 года испортится погода

08:32, 04 окт 2023

Специалисты республиканского Гидрометцентра сообщили прогноз погодных условий на ближайшие 48 часов.

Согласно информации метеорологов в среду, 4 октября, в некоторых районах ожидаются кратковременные осадки. Умеренный ветер будет дуть с юго-запада. В дневное время воздух прогреется от +13 до +18 градусов по Цельсию.

В четверг, 5 октября, также прогнозируется дожди, ночью осадков не ожидается. Ветер продолжит дуть с юго-запада. Дневная температура воздуха также составит от +13 до +18 градусов.

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Автор: Семен Подгорный