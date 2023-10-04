В Башкирии для участников СВО начала действовать еще одна льгота

09:38, 04 окт 2023

Башкирия внедряет новые меры поддержки для семей участников специальной военной операции. В регионе начали действовать особые условия по предоставлению древесины для данной категории населения. Правительство Республики Башкортостан приняло несколько постановлений, регулирующих этот процесс.

Согласно новым законодательным изменениям, семьи участников спецоперации могут получить древесину по льготной цене. Стоимость ее будет составлять 10 процентов от установленной, при условии, что граждане сами занимаются заготовкой и доставкой дров.

Льготникам, желающим приобрести древесину, необходимо обратиться в местное лесное хозяйство. Для этого достаточно предоставить справку из военного комиссариата.

Адрес для подачи заявления и документов: город Уфа , ул. Лесной проезд, д. 1. Для более подробной информации можно обратиться по телефону 8 (347) 287-11-81, либо в администрацию вашего района.

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный