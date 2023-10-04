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«Чипирование не помогает»: жительница Уфы пожаловалась на агрессивных бездомных собак

«Чипирование не помогает»: жительница Уфы пожаловалась на агрессивных бездомных собак

10:16, 04 окт 2023

Уфимка, проживающая в многоквартирном доме по улице Транспортной, пожаловалась главе республики на агрессивных бродячих собак. По ее словам, вечером одно из животных напало на ее 10-летнего сына. Травм он не получил, но очень сильно испугался. Как оказалось, это не единственный случай нападения четвероногих в этом районе.

 
- Добрый день. Извините что пишу не по теме, но не знаю куда обратиться. Вчера в районе 8 часов вечера во дворе дома на моего 10 летнего ребёнка напала бездомная собака. Он не получил никаких травм, но сильно испугался. Успел убежать. Бездомные собаки бегают неподалёку от нашего дома, и они чипированы, однако это не мешает им нападать на детей. Сегодня я обсудила этот вопрос в домовой группе, и другая родительница подтвердила, что одна из этих собак напала и на её ребёнка. Прошу помощи в решении этого вопроса. Я считаю, что этих собак нужно убрать из нашего двора. Чипирование не решает проблему агрессии собак, - написала Евгения Я.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа жалоба Хабиров Радий Фаритович
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