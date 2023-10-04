В Башкирии простились с участником СВО Фиргатом Тагировым
17:57, 04 окт 2023
В Башкирии сегодня, 4 октября, в последний путь проводили уроженца Зилаирского района республики Фиргата Тагирова, который получил смертельное ранение в зоне СВО на Украине.
Военнослужащий из населенного пункта Сабырово командовал автомобильным отделением взвода обеспечения мотострелкового батальона мотострелкового полка. Об этом сообщил руководитель муниципалитета Борис Мелкоедов.
- Мы будем помнить о его подвиге. Будем помнить его жизнь. В ней было много светлого для района и для нас. Соболезную родным и близким Фиргата. Сил вам и терпения, чтобы перенести эту тяжелую и невосполнимую утрату. Пусть земля будет ему пухом, а душа обретет покой. Светлая память о Фиргате будет храниться в наших сердцах, и мы будем делать все для того, чтобы родственники чувствовали нашу поддержку, нашу заботу, - написал чиновник.
Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Борис Мелкоедов
Читайте также