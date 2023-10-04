В середине недели в Башкирии прогнозируется потепление

22:15, 04 окт 2023

В Башкирии наступает короткий период потепления. В четверг, 5 октября, по прогнозам синоптиков республики, ожидается повышение температуры воздуха до +19 градусов по Цельсию.

- Ночью жителей региона ждет погода без осадков, в дневные часы местами возможны кратковременные дожди. Умеренный ветер будет дуть с юго-запада. После захода солнца температура опустится до +3…+8 градусов, в то время как днем столбики термометров покажут значения от +14 до +19 градусов, - сообщили специалисты Башгидромета.

В пятницу ожидается небольшое похолодание. Днем температура воздуха составит +16 градусов, а ночью опустится до +4 градусов.

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Автор: Семен Подгорный