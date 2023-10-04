Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В середине недели в Башкирии прогнозируется потепление

В середине недели в Башкирии прогнозируется потепление

22:15, 04 окт 2023

В Башкирии наступает короткий период потепления. В четверг, 5 октября, по прогнозам синоптиков республики, ожидается повышение температуры воздуха до +19 градусов по Цельсию.

- Ночью жителей региона ждет погода без осадков, в дневные часы местами возможны кратковременные дожди. Умеренный ветер будет дуть с юго-запада. После захода солнца температура опустится до +3…+8 градусов, в то время как днем столбики термометров покажут значения от +14 до +19 градусов, - сообщили специалисты Башгидромета.

В пятницу ожидается небольшое похолодание. Днем температура воздуха составит +16 градусов, а ночью опустится до +4 градусов.

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok