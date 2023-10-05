Уфимка пожаловалась на отсутствие тепла в детском саду

11:48, 05 окт 2023

Жительница Уфы на странице главы Башкирии Р. Хабирова пожаловалась на отсутствие тепла в детсаду Октябрьского района столицы. По ее словам, отопление до сих пор не подали, несмотря на обещание властей сделать это 3 октября.

- В садики обещали подать тепло. Сегодня уже 5 октября, отопления нет и не ожидается, так как общая система с жилым домом. И пока в квартиры не дадут тепло, в садике тоже не будет. Дети в кофтах и штанах, а с понедельника видимо уже в куртках будут сидеть, так как температура на улице понижается. Уфа, Октябрьский район, Сипайлово , - написала Олеся И.

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Автор: Семен Подгорный