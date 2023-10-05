В Башкирии похоронили сразу двух бойцов, погибших в ходе СВО
16:11, 05 окт 2023
В Башкирии на днях простились сразу с двумя уроженцами Янаульского района республики. Юрий Шамакаев и Олег Белов погибли в зоне проведения спецоперации на территории Украины. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях сообщил руководитель администрации района Салават Гильмиев.
Госслужащий выразил искренние слова соболезнования родным, близким, друзьям и сослуживцам бойцов.
Читайте также:В Башкирии простились с участником СВО Фиргатом Тагировым
Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также