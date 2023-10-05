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В Башкирии похоронили сразу двух бойцов, погибших в ходе СВО

В Башкирии похоронили сразу двух бойцов, погибших в ходе СВО

16:11, 05 окт 2023

В Башкирии на днях простились сразу с двумя уроженцами Янаульского района республики. Юрий Шамакаев и Олег Белов погибли в зоне проведения спецоперации на территории Украины. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях сообщил руководитель администрации района Салават Гильмиев.

Госслужащий выразил искренние слова соболезнования родным, близким, друзьям и сослуживцам бойцов.

В Башкирии простились с участником СВО Фиргатом Тагировым

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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