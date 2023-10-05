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Вылет самолета из Уфы в Стамбул задержали более чем на 6 часов

Вылет самолета из Уфы в Стамбул задержали более чем на 6 часов

19:28, 05 окт 2023

Накануне в Башкирии произошла серьезная задержка авиарейса из Уфы в Стамбул. Как стало известно из сообщений уфимского аэропорта, вылет рейса из столицы Башкирии в крупнейший город Турции был отложен более чем на 6 часов.

Изначально вылет самолета планировался на 14:30 по мск. Однако в итоге он был перенесен на 21:00. Причина столь длительной задержки - позднее прибытие воздушного судна в аэропорт Уфы.

По информации авиакомпании-перевозчика, на этот рейс было забронировано 71 место. В связи с вынужденным долгим ожиданием пассажирам предоставляется необходимое обслуживание согласно правилам авиасообщения.

Данный инцидент взят на контроль транспортной прокуратурой Уфы. Ведомство следит за соблюдением прав граждан и проводит проверку причин столь существенной задержки авиарейса. Компании-перевозчику рекомендовано оперативно решить проблему, чтобы пассажиры смогли вылететь по назначению.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа
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