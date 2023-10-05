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«Примерный отец» – в Башкирии похоронили мобилизованного на СВО Руслана Шакирова

«Примерный отец» – в Башкирии похоронили мобилизованного на СВО Руслана Шакирова

19:52, 05 окт 2023

В Башкирии на днях в последний путь проводили уроженца Мечетлинского района республики Руслана Шакирова, погибшего при исполнении воинского долга. Как сообщили в руководстве района, Руслан участвовал в специальной военной операции.

По словам близких и сослуживцев, в повседневной жизни и на службе Руслан Шакиров всегда отличался смелостью, отвагой, добротой, жизнерадостностью и отзывчивостью. Он пользовался уважением как надежный товарищ и примерный семьянин.

Мужчину призвали по частичной мобилизации в сентябре 2022 года. В марте 2023 года, в результате подрыва мины, он получил тяжелое ранение, после чего проходил лечение в одном из госпиталей Санкт-Петербурга. К сожалению, врачам не удалось спасти его жизнь.

Жители населенного пункта Юлаево и Мечетлинского района скорбят вместе с родными и выражают искренние соболезнования по поводу гибели земляка, честно выполнявшего свой долг перед Родиной. Память о Руслане Шакирове навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и односельчан.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Мечетлинский район спецоперация Погибшие на Украине
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