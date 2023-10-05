«Погода подкачала»: в Башкирии 6 октября обещают дожди, туман и резкое похолодание до +5 градусов

21:55, 05 окт 2023

В пятницу, 6 сентября, жителей Башкирии ожидает пасмурная погода с небольшими прояснениями. По всей территории республики прогнозируются кратковременные осадки в виде дождя. Ожидается, что порывы юго-западного и южного ветра достигнут скорости 7-12 м/с.

Ночная температура воздуха понизится до +5…+10 градусов по Цельсию. Днем, несмотря на похолодание, столбик термометра поднимется до +10…+15 градусов тепла.

Согласно сообщению информационной службы регионального МЧС, в ночные и утренние часы на автотрассах РБ возможно образование тумана. Вследствие этого видимость может снизиться до пятисот метров и менее.

Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность и повышенное внимание на дороге. Необходимо быть предельно внимательным и строго соблюдать ПДД.

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Автор: Семен Подгорный