Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В семье из Башкирии родился 15 ребенок

В семье из Башкирии родился 15 ребенок

09:27, 06 окт 2023

В столице Башкирии в торжественной обстановке выписали многодетную маму Людмилу Старцеву, проживающую в городе Мелеузе и родившую 15-ого малыша.

Младенец увидел свет раньше положенного срока, на 32-й неделе беременности. Врачи уфимского перинатального центра приложили все усилия, чтобы выходить недоношенного ребенка, и теперь он готов встретиться со своими многочисленными братьями и сестрами.

Ребенку дали имя Артем, он стал пятнадцатым ребенком в семье. Родители Андрей и Людмила Старцевы уже воспитывают 8 сыновей и 6 дочерей. Старший ребенок в этой большой семье уже достиг 25-летнего возраста.

Глава семейства работает на одном из крупных промышленных предприятий города Мелеуза. Несмотря на большое количество детей, супруги Старцевы справляются с их воспитанием и обеспечивают все необходимое для полноценного развития каждого ребенка.

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Мелеуз
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok