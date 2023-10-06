В семье из Башкирии родился 15 ребенок

09:27, 06 окт 2023

В столице Башкирии в торжественной обстановке выписали многодетную маму Людмилу Старцеву, проживающую в городе Мелеузе и родившую 15-ого малыша.

Младенец увидел свет раньше положенного срока, на 32-й неделе беременности. Врачи уфимского перинатального центра приложили все усилия, чтобы выходить недоношенного ребенка, и теперь он готов встретиться со своими многочисленными братьями и сестрами.

Ребенку дали имя Артем, он стал пятнадцатым ребенком в семье. Родители Андрей и Людмила Старцевы уже воспитывают 8 сыновей и 6 дочерей. Старший ребенок в этой большой семье уже достиг 25-летнего возраста.

Глава семейства работает на одном из крупных промышленных предприятий города Мелеуза. Несмотря на большое количество детей, супруги Старцевы справляются с их воспитанием и обеспечивают все необходимое для полноценного развития каждого ребенка.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети