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В Башкирии предсказали аномальные холода: прогноз синоптиков на зиму

В Башкирии предсказали аномальные холода: прогноз синоптиков на зиму

09:49, 06 окт 2023

Метеорологи из Башкирского гидрометеорологического центра озвучили прогноз погодных условий на конец осени и наступающую зиму. Согласно их предварительным данным, в Башкирии в ноябре и декабре ожидается похолодание, которое будет более существенным по сравнению с обычными температурами для этого времени года. При этом наиболее морозным месяцем, по мнению специалистов, станет январь.

Для наглядности приведем конкретные цифры. Так, температура воздуха в среднем составит: в октябре +4,3 градуса по Цельсию, в ноябре -4,4 градуса, в декабре -10,8 градуса, в январе рекордно низкие -12,5 градуса, в феврале -11,7 градуса, а в марте -5,1 градуса. Такие данные прозвучали в официальном метеопрогнозе для региона.

Однако синоптики отметили, что более подробный и точный прогноз погоды на предстоящие месяцы будет доступен позже, после дополнительного анализа и моделирования всех климатических факторов и тенденций. В любом случае, уже сейчас можно с уверенностью констатировать, что предстоящая зима обещает быть по-настоящему холодной по меркам Башкирии.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода зима 2024
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