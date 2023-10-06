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Какие выплаты положены раненым участникам СВО из Башкирии?

Какие выплаты положены раненым участникам СВО из Башкирии?

12:36, 06 окт 2023

Участники специальной военной операции из Башкирии, получившие ранения в ходе выполнения боевых задач, имеют право на ряд государственных выплат и компенсаций. Эта информация была озвучена в Общественной приемной партии «Единая Россия» в Башкирии.

Прежде всего, каждый военнослужащий, получивший ранение, контузию или иное увечье в результате боевых действий, имеет право на получение единовременной денежной выплаты от Министерства обороны Российской Федерации. Размер такой выплаты в настоящее время составляет 3 миллиона рублей. Эти средства перечисляются напрямую на счет пострадавшего военнослужащего в кратчайшие сроки после получения им ранения.

Кроме того, аналогичная единовременная выплата в размере 3, 1 миллиона рублей полагается военнослужащему, который в результате полученных в бою ранений или иных повреждений был признан негодным к военной службе по состоянию здоровья. В этом случае выплату осуществляет официальный страховщик российских Вооруженных Сил — страховая компания «Согаз».

Еще одним видом выплат являются страховые суммы для военнослужащих, признанных инвалидами в результате ранений или заболеваний, полученных при участии в боевых действиях. Размер таких страховых выплат зависит от группы инвалидности: при первой группе инвалидности выплачивается 2, 3 млн рублей, при второй — 1, 5 млн рублей, при третьей — чуть менее 783 000 рублей. Право на получение страховки в этом случае сохраняется в течение года после увольнения военнослужащего из армии. Выплаты осуществляются страховой компанией «СОГАЗ».

Контакты для получения дополнительных консультаций:

— Горячая линия российского Минобороны: 8-800-100-77-07

— Страховая компания «СОГАЗ»: 8-800-333-0-888

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Автор: Семен Подгорный
Теги: спецоперация выплаты компенсация
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