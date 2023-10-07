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В Башкирии похоронили участника СВО Руслана Валиева

В Башкирии похоронили участника СВО Руслана Валиева

23:06, 07 окт 2023

В Башкирии простились с уфимцем Русланом Валиевым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил зампремьер-министра правительства РБ И. Сагитов.

Сообщается, что житель Уфы отправился на СВО летом прошлого года. Он записался добровольцем в ряды башкирского мотострелкового батальона имени Минигали Шаймуратова. Валиев получил смертельное ранение 27 сентября. У погибшего остались супруга и дети.

Павшего воина посмертно наградили орденом Шаймуратова.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа спецоперация Погибшие на Украине
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