В Башкирии похоронили участника СВО Руслана Валиева

23:06, 07 окт 2023

В Башкирии простились с уфимцем Русланом Валиевым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил зампремьер-министра правительства РБ И. Сагитов.

Сообщается, что житель Уфы отправился на СВО летом прошлого года. Он записался добровольцем в ряды башкирского мотострелкового батальона имени Минигали Шаймуратова. Валиев получил смертельное ранение 27 сентября. У погибшего остались супруга и дети.

Павшего воина посмертно наградили орденом Шаймуратова.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети