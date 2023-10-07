В Башкирии боец батальона имени Доставалова трагически погиб после возвращения с СВО

23:18, 07 окт 2023

В селе Семено-Петровское Кугарчинского района Башкирии состоялись похороны Олега Петрова, добровольца батальона им. Доставалова. Он был вынужден вернуться на родину из-за ранения, полученного на передовой, проходил реабилитацию. К несчастью, Олег трагически погиб в автокатастрофе на трассе в населенном пункте Аралбай.

Читайте также: В Башкирии похоронили участника СВО Руслана Валиева

Много людей пришли проводить в последний путь земляка - друзья, родные, односельчане. Олег записался добровольцем в ряды батальона им. Доставалова, как только началась специальная военная операция.

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Фото: соцсети