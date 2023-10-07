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Дожди и сильный ветер: в Башкирии существенно ухудшится погода

Дожди и сильный ветер: в Башкирии существенно ухудшится погода

23:27, 07 окт 2023

По сообщению специалистов-метеорологов, в ближайшие дни в Республике Башкортостан ожидается значительное похолодание. Синоптики, анализируя данные измерений температуры воздуха, атмосферного давления, влажности, силы и направления ветра, детально рассказали о том, какие погодные условия ожидают жителей региона в ближайшее время.

Согласно прогнозам Башгидромета в воскресенье, 8 октября, в ночные часы столбики термометров будут показывать значения от +1 до +6 градусов. Дневные температуры также окажутся довольно низкими - они составят лишь от +5 до +10 градусов выше нуля. Кроме того, прогнозируются кратковременные дожди.

Ветер будет дуть преимущественно с юго-западного и западного направлений. В отдельных районах возможны порывы до сильного.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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