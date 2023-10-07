В Башкирии простились с ветераном Чечни погибшим на СВО
23:53, 07 окт 2023
В Башкирии прошла церемония прощания с уроженцем города Стерлитамака Алексеем Пименовым, погибшим в зоне проведения СВО на Украине. Об этом в своем ТГ-канале сообщил мэр города Рустэм Газизов.
По словам чиновника военнослужащий принимал участие в боевых действиях на территории Чечни и Югославии.
- Он достойно и честно выполнял все поставленные перед ним задачи, приложив максимум усилий для обеспечения мирного будущего нашей Родины и наших детей. Подвиг и мужество Алексея Пименова навсегда останутся в памяти жителей Стерлитамака. Мы глубоко скорбим вместе с родными и близкими Алексея Валерьевича. Вечная память и слава герою!
Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также