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В Башкирии простились с ветераном Чечни погибшим на СВО

В Башкирии простились с ветераном Чечни погибшим на СВО

23:53, 07 окт 2023

В Башкирии прошла церемония прощания с уроженцем города Стерлитамака Алексеем Пименовым, погибшим в зоне проведения СВО на Украине. Об этом в своем ТГ-канале сообщил мэр города Рустэм Газизов.

По словам чиновника военнослужащий принимал участие в боевых действиях на территории Чечни и Югославии.
- Он достойно и честно выполнял все поставленные перед ним задачи, приложив максимум усилий для обеспечения мирного будущего нашей Родины и наших детей. Подвиг и мужество Алексея Пименова навсегда останутся в памяти жителей Стерлитамака. Мы глубоко скорбим вместе с родными и близкими Алексея Валерьевича. Вечная память и слава герою!
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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