В Башкирии простились с погибшим на СВО Рустемом Тимергалиевым

15:41, 08 окт 2023

В Башкирии простились с уроженцем Дюртюлинского района Башкирии Рустемом Тимергалиевым, погибшим в зоне проведения СВО на Украине.

По словам руководителя муниципалитета Рифа Юсупова, Рустем решил подписать контракт и отправился на спецоперацию.

- В борьбе за мир уходят лучшие из лучших – храбрые, отважные, сильные. Ушел от нас молодой, в самом расцвете сил парень, с надеждами и планами, которым не суждено было сбыться..., - написал чиновник.

Военнослужащего посмертно наградили орденом мужества.

Глава администрации района добавил, что именем бойца назовут одну из улиц района, а школе, где учился Тимергалиев установят мемориальную доску.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети