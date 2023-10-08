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В Башкирии простились с погибшим на СВО Рустемом Тимергалиевым

В Башкирии простились с погибшим на СВО Рустемом Тимергалиевым

15:41, 08 окт 2023

В Башкирии простились с уроженцем Дюртюлинского района Башкирии Рустемом Тимергалиевым, погибшим в зоне проведения СВО на Украине.

По словам руководителя муниципалитета Рифа Юсупова, Рустем решил подписать контракт и отправился на спецоперацию.

- В борьбе за мир уходят лучшие из лучших – храбрые, отважные, сильные. Ушел от нас молодой, в самом расцвете сил парень, с надеждами и планами, которым не суждено было сбыться..., - написал чиновник.

Военнослужащего посмертно наградили орденом мужества.

Глава администрации района добавил, что именем бойца назовут одну из улиц района, а школе, где учился Тимергалиев установят мемориальную доску.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Дюртюлинский район спецоперация Погибшие на Украине
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