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Снег в октябре: в Башкирии обещают аномальную погоду

Снег в октябре: в Башкирии обещают аномальную погоду

18:12, 08 окт 2023

Специалисты Башгидромета предоставили прогноз погодных условий на сегодня, 9 октября. Согласно поступившим данным, в Башкортостане ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. В частности, синоптики предупреждают о сильных осадках в виде дождя и снега.

Ночью на севере пройдут ливневые дожди со снегом. Ветер ожидается западный умеренный, временами порывы до сильного. Ночная температура воздуха составит от +1 до +6°, днем от +6 до +11°.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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