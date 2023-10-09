10 октября в Башкирии ожидаются дождь с мокрым снегом и заморозки
22:10, 09 окт 2023
Во вторник, 10 октября, жителей Башкирии ожидает пасмурная погода с прояснениями. Ночью и утром в отдельных районах республики пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем осадки охватят уже всю территорию. Ожидается южный и юго-западный ветер со скоростью 9-14 м/с.
Ночная температура воздуха понизится до -2…+3 градусов. Днем столбики термометров покажут значения от +3 до +8 градусов.
По информации регионального Министерства по чрезвычайным ситуациям, во вторник не ожидается неблагоприятных и опасных метеорологических явлений. Видимость на автомобильных дорогах не изменится.
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Автор: Семен Подгорный
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