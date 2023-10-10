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Погода подпортит праздник: в День Республики в Башкирии ожидается снег и до -3°С

Погода подпортит праздник: в День Республики в Башкирии ожидается снег и до -3°С

22:36, 10 окт 2023

В преддверии празднования Дня Республики стало известно, какой погодой порадует жителей Башкирии выходной день.

Как сообщили синоптики регионального гидрометеорологического центра в среду, 11 октября, прогнозируются осадки в виде дождя с мокрым снегом. Ночью и в утренние часы на отдельных участках автомобильных дорог возможно появление тонкого слоя льда из-за обледенения дорожного покрытия.

Метеорологи предупредили: температура воздуха может опуститься до минус 3 градусов. Ожидается умеренный ветер юго-западных и западных направлений. Столбики термометров ночью покажут значения от -3 до +2 градусов, днем от +2 до +7 градусов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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