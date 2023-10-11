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Синоптики предупредили о непогоде в Башкирии: дождь, снег и гололед

Синоптики предупредили о непогоде в Башкирии: дождь, снег и гололед

22:03, 11 окт 2023

На территории Башкортостана в ближайшие сутки ожидаются кратковременные дожди с мокрым снегом. Об этом сообщают метеорологи Башкирского гидрометеорологического центра.

В ночное и утреннее время местами на автомобильных дорогах возможно появление гололедицы, юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью от 8 до 13 метров в секунду, местами порывы до 15-20 м/с.

После захода солнца столбики термометров покажут значения от -4 до +1 градусов по Цельсию, днем воздух прогреется лишь до +3…+8 градусов.

Специалисты-метеорологи призывают водителей транспортных средств при выезде на дорогу проявлять повышенное внимание и не превышать скорость.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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