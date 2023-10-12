«Не служил в армии»: в Башкирии похоронили 34-летнего добровольца СВО

09:20, 12 окт 2023

В Башкирии в последний путь проводили жителем Янаульского района Александра Джиоева, погибшим в зоне проведения СВО на Украине.

Александр родился в 1989 году в Грузии, а затем вместе с родителями переехал в Башкирию, в населенный пункт Шудек. Как рассказал руководитель муниципалитета Салават Гильманов, Александр вырос обычным парнем - дружелюбным, увлекающимся спортом и с уважением относящимся к старшим.

Хотя Александр не проходил срочную службу в армии, летом 2022 года он добровольно принял решение отправиться на передовую. 25 сентября Александр получил смертельное ранение. За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, Александр Джиоев был посмертно награжден орденом Мужества.

«Для всех нас это огромная потеря. Пусть земля будет пухом этому смелому парню, который ценой собственной жизни выполнил свой долг перед Родиной. Вечная память Александру», - написал в своем посте Салават Гильманов, выразив искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети