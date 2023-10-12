В зоне СВО погиб контрактник из Башкирии Тимур Валиев

09:31, 12 окт 2023

В среду, 11 октября, в Башкирии прошла церемония прощания с уроженцем Мелеузовского района республики Тимуром Юнировичем Валиевым, погибшим в зоне проведения СВО на Украине.

«Тимур Юнирович был замечательным человеком и настоящим патриотом своей Родины. Выражаю искренние соболезнования его родным, близким и друзьям», - написал руководитель муниципалитета Рустэм Шамсутдинов.

Тимур Валиев появился на свет 24 сентября 1984 года в городе Салавате Республики Башкортостан. После окончания школы поступил в профессиональное училище No109, где получил специальность водителя. В 2003 году прошел срочную военную службу в рядах Вооруженных Сил РФ в должности стрелка. После армии некоторое время работал водителем в РОВД, а затем - в исправительной колонии No7 УФСИН России по РБ.

В 2023 году Тимур Юнирович Валиев принял решение пойти на военную службу по контракту и был направлен для выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции на Украине. К сожалению, младший сержант погиб при исполнении воинского долга. Сегодня родные, друзья и земляки простились с отважным воином, чья жизнь оборвалась слишком рано. Память о Тимуре Юнировиче Валиеве навсегда сохранится в сердцах близких ему людей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети