Агидель простилась с погибшим на СВО Ринатом Багмановым
09:40, 12 окт 2023
В Башкирии похоронили Рината Багманова, мобилизованного в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации 18 октября прошлого года. Призыв проходил в городе Агидель, откуда Ринат был родом.
Ринат прошел боевое слаживание в Пензе, после чего был отправлен в зону СВО. Там 1 октября нынешнего года он и погиб, прослужив чуть больше года.
«До мобилизации Багманов работал в компании «Автомаркет». Его коллеги вспоминают о нем как о спокойном, добросовестном и доброжелательном человеке. За время работы он проявил себя как энергичный, коммуникабельный и ответственный сотрудник, пользовался заслуженным уважением как руководства, так и коллег», - написал мэр города Денис Ирназаров.
Боец появился на свет в 1985 году, окончил вторую школу и лицей No146 в родном городе. Затем была служба в армии.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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