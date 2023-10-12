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Агидель простилась с погибшим на СВО Ринатом Багмановым

Агидель простилась с погибшим на СВО Ринатом Багмановым

09:40, 12 окт 2023

В Башкирии похоронили Рината Багманова, мобилизованного в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации 18 октября прошлого года. Призыв проходил в городе Агидель, откуда Ринат был родом.

Ринат прошел боевое слаживание в Пензе, после чего был отправлен в зону СВО. Там 1 октября нынешнего года он и погиб, прослужив чуть больше года.

«До мобилизации Багманов работал в компании «Автомаркет». Его коллеги вспоминают о нем как о спокойном, добросовестном и доброжелательном человеке. За время работы он проявил себя как энергичный, коммуникабельный и ответственный сотрудник, пользовался заслуженным уважением как руководства, так и коллег», - написал мэр города Денис Ирназаров.

Боец появился на свет в 1985 году, окончил вторую школу и лицей No146 в родном городе. Затем была служба в армии.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Агидель спецоперация Погибшие на Украине
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