В Башкирии похоронили участника СВО Ильмира Мустафина

09:52, 12 окт 2023

В среду, 11 октября, в Башкирии простились с Ильмиром Ильдаровичем Мустафиным, участником специальной военной операции в составе батальона имени Доставалова из Абзелиловского района республики.

Ильмир Мустафин родился в населенном пункте Таштуй. После окончания местной школы поступил в лицей-интернат в Уфе , а затем продолжил обучение в авиационном техникуме. Однако учебу прервал призыв в армию в декабре 2015 года.

По возвращении из армии Ильмир устроился на работу на Магнитогорский металлургический комбинат. Когда началась спецоперация на Украине, Ильмир Мустафин по собственному желанию отправился туда в июне 2022 года.

«Мы потеряли хорошего человека, всегда готового прийти на помощь. Ильмир Ильдарович пользовался уважением в коллективе и среди командования», - написал в соцсетях руководитель муниципалитета Ильдар Нафиков, выразив соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

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Его уважали товарищи по оружию за доброту и отзывчивость. Приехав в краткосрочный отпуск Ильмир выступал перед школьниками на уроках мужества, рассказывая о спецоперации.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети