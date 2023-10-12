Как получить максимальные выплаты на ребенка в Башкирии в 2023 году
12:08, 12 окт 2023
Повышение выплат на детей в Башкирии - актуальный вопрос для многих семей региона. Эксперты дают ряд рекомендаций по оптимизации получения пособий и иных мер государственной поддержки.
Прежде всего, при оформлении единого ежемесячного пособия на ребенка важно подавать сразу одно заявление на всех детей в семье. Это позволит избежать учета критерия нуждаемости для назначения пособий, получаемых в предыдущие месяцы.
Для работающих граждан есть возможность увеличить пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Для этого стоит оформлять отпуск по уходу, начинающийся в конце 2023 года, уже в 2024 году. В этом случае при расчете пособия будет учитываться не заработок за 2021-2022 годы, а за 2022-2023.
Если родитель в данный момент не работает и не проходит по критериям дохода для единого пособия, имеет смысл оформить отдельно пособие по уходу. Оно не зависит от уровня дохода.
Важный момент - для детей, рожденных до 2023 года, пособие назначается без учета нуждаемости, то есть в фиксированном размере. А для новорожденных с 2023 года родителям самим нужно рассчитать, что выгоднее - пособие до полутора лет или единое ежемесячное пособие. Получать одновременно оба нельзя.
Кроме того, стоит помнить, что размер материнского капитала ежегодно индексируется. Поэтому, если нет острой необходимости, может быть разумнее немного подождать с использованием средств для увеличения суммы.
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