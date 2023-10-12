Как получить максимальные выплаты на ребенка в Башкирии в 2023 году

12:08, 12 окт 2023

Повышение выплат на детей в Башкирии - актуальный вопрос для многих семей региона. Эксперты дают ряд рекомендаций по оптимизации получения пособий и иных мер государственной поддержки.

Прежде всего, при оформлении единого ежемесячного пособия на ребенка важно подавать сразу одно заявление на всех детей в семье. Это позволит избежать учета критерия нуждаемости для назначения пособий, получаемых в предыдущие месяцы.

Для работающих граждан есть возможность увеличить пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Для этого стоит оформлять отпуск по уходу, начинающийся в конце 2023 года, уже в 2024 году. В этом случае при расчете пособия будет учитываться не заработок за 2021-2022 годы, а за 2022-2023.

Если родитель в данный момент не работает и не проходит по критериям дохода для единого пособия, имеет смысл оформить отдельно пособие по уходу. Оно не зависит от уровня дохода.

Важный момент - для детей, рожденных до 2023 года, пособие назначается без учета нуждаемости, то есть в фиксированном размере. А для новорожденных с 2023 года родителям самим нужно рассчитать, что выгоднее - пособие до полутора лет или единое ежемесячное пособие. Получать одновременно оба нельзя.

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Кроме того, стоит помнить, что размер материнского капитала ежегодно индексируется. Поэтому, если нет острой необходимости, может быть разумнее немного подождать с использованием средств для увеличения суммы.

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Автор: Семен Подгорный