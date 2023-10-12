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Прогноз погоды на 13 октября в Башкирии: осадки и заморозки

Прогноз погоды на 13 октября в Башкирии: осадки и заморозки

21:57, 12 окт 2023

В пятницу, 13 октября, в Башкортостане, согласно прогнозу региональных метеорологов, прогнозируются осадки и заморозки.

В конце рабочей недели жителей республики ожидает пасмурная погода, кратковременные дожди, в ночные и утренние часы местами со снегом, по северу - умеренные осадки. Ожидается юго-западный ветер, скорость которого достигнет 8-13 м/с, временами порывы составят от 15 до 20 м/с.

В ночное время столбики термометров покажут значения от -2 до +3 градусов, в течение дня воздух прогреется лишь до +4…+9 градусов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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