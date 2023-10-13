«Башкирскую домохозяйку» затравили в СМИ: блогерша рассказала о шквале угроз

11:29, 13 окт 2023

Популярная блогерша из Башкирии, известная под ником «Башкирская домохозяйка», заявила о травле в свой адрес со стороны республиканских государственных СМИ.

В своем посте Уметбаева писала: «Башкирская Домохозяйка кладет грудь в чашку и соревнуется с соседом, у кого больше. Я удивляюсь, когда люди ставят более семи тысяч лайков, хвалят и радуются. Что это, друзья? Вы смеетесь над грудью матерей, которые кормили каждого из вас? Издеваетесь над женским телом? Юмор должен быть смешным. Скучаю по временам, когда в обществе была высокая культура».

Миляуша рассказала, что после того, как журналистка Рита Уметбаева выложила в социальных сетях пост с резкой критикой одного из ее видео, эти слова якобы начали активно цитировать телеканал БСТ и другие башкирские СМИ. Хотя сам пост Уметбаевой впоследствии был удален, его содержание сохранилось в публикации интернет-издания «Круг» на башкирском языке.

«Я в шоке была от таких комментариев. Я вообще больше ничего не хочу снимать, ничего делать. Да, юмор специфический, кому-то не нравится. Но из-за этого устраивать такую травлю на меня? У меня сил больше нет», — поделилась блогерша.

По словам Миляуши, после выхода этой публикации на нее обрушился шквал критики и оскорблений. Люди в комментариях требовали, чтобы она убрала из своего ника слово «башкирская», обвиняли её в непорядочности и даже угрожали расправой.

Миляуша сравнила сложившуюся ситуацию со средневековой «охотой на ведьм» и показательными казнями. По ее словам, после выхода критических публикаций ей и членам ее семьи стали звонить неизвестные мужчины с угрозами расправы.

«Как будто я позорю башкирский род. После этого я вообще не хочу называться Башкирская Домохозяйка. Я никогда никого не травила, не обсуждала. А меня вечно топчут, кому не лень. Меня удивило, что люди мне звонят и моей семье и угрожают. Люди такие, оказывается, жестокие, я просто в шоке. В моей же республике меня ненавидят. Я хочу уехать отсюда куда-нибудь, но не знаю, куда мне ехать?», — сквозь слезы говорила Миляуша.

Напомним, у блогера Миляуши более 500 тысяч подписчиков в социальных сетях. Она снимает юмористические ролики на башкирском языке о повседневной жизни, семейных буднях и отношениях. Несмотря на критику со стороны некоторых СМИ и пользователей, Миляуша продолжает оставаться одним из самых популярных видеоблогеров в Башкирии.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео