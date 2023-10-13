Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Рамзан Кадыров опубликовал новое видео с Никитой Журавелем, обвиняемым в сожжении Корана

Рамзан Кадыров опубликовал новое видео с Никитой Журавелем, обвиняемым в сожжении Корана

12:08, 13 окт 2023

На этот раз в 15-секундном ролике видно, как Журавель стоит перед Кадыровым и говорит, что хочет изучить ислам получше.

Кадыров в ответ спрашивает, действительно ли Журавель хочет принять ислам. Тот кивает и подтверждает свое намерение. Однако Кадыров заявляет, что не верит в искренность слов Журавеля, отмечая, что тот говорит это не от души.

Видео сопровождалось комментарием Кадырова, в котором он назвал Журавеля агентом СБУ. По его мнению, обвиняемого специально готовили к подобным диалогам о принятии ислама. Кадыров выразил уверенность, что Журавель сознательно сжег Коран, чтобы оскорбить мусульман и поссорить конфессии в России.

Глава Чечни также охарактеризовал Журавеля как провокатора и диверсанта, действующего в духе европейских спецслужб. При этом Кадыров подчеркнул, что в России иные представления о свободе, не ущемляющие права других людей.

Случай с Никитой Журавелем, обвиняемым в сожжении Корана, продолжает вызывать широкий общественный резонанс. После задержания 20 мая 2023 года и последующего этапирования в Чечню для проведения следствия, 26 мая стало известно о том, что Журавеля в камере якобы избил лично сын главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как сообщила 16 августа уполномоченный по правам человека Татьяна Москаленко, к ней поступило заявление Журавеля о нападении 15-летнего Адама Кадырова. По словам уполномоченного по правам человека Чечни Мансура Солтаева, это произошло, когда Рамзан Кадыров вместе с сыном пришел к Журавелю в камеру. Избиение поддержали несколько высокопоставленных чеченских чиновников.

Однако по-настоящему громкий резонанс получил ролик, опубликованный 25 сентября самим Кадыровым. На видео запечатлен момент, как Адам жестоко избивает Журавеля, а в конце сбрасывает со стула и бьет по голове. Кадыров-старший прокомментировал это тем, что гордится действиями сына и уважает его выбор.

Публикация видео вызвала волну возмущения в обществе. Одной из первых осудила произошедшее популярная журналистка Ксения Собчак, которая в своем телеграм-канале резко раскритиковала поступок главы Чечни и его сына. Позднее она рассказала, что получила звонок от Кадырова с требованием прекратить писать про его семью.

Многие эксперты и правозащитники отмечают, что подобные действия в отношении обвиняемого являются грубым нарушением закона со стороны представителей власти. Независимо от того, в чем обвиняют Журавеля, избиение заключенного недопустимо. Этот инцидент еще раз подчеркивает серьезные проблемы с соблюдением прав человека в Чеченской республике.

В то же время федеральные власти пока никак не прокомментировали ситуацию. Остается неясным, будут ли какие-то правовые последствия для Кадырова и его окружения. Многие опасаются, что громкий скандал так и останется безнаказанным, как это часто бывает с представителями чеченской верхушки. Тем не менее, общественное мнение по этому поводу уже сформировалось достаточно определенно.

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok