Рамзан Кадыров опубликовал новое видео с Никитой Журавелем, обвиняемым в сожжении Корана

12:08, 13 окт 2023

На этот раз в 15-секундном ролике видно, как Журавель стоит перед Кадыровым и говорит, что хочет изучить ислам получше.

Кадыров в ответ спрашивает, действительно ли Журавель хочет принять ислам. Тот кивает и подтверждает свое намерение. Однако Кадыров заявляет, что не верит в искренность слов Журавеля, отмечая, что тот говорит это не от души.

Видео сопровождалось комментарием Кадырова, в котором он назвал Журавеля агентом СБУ. По его мнению, обвиняемого специально готовили к подобным диалогам о принятии ислама. Кадыров выразил уверенность, что Журавель сознательно сжег Коран, чтобы оскорбить мусульман и поссорить конфессии в России.

Глава Чечни также охарактеризовал Журавеля как провокатора и диверсанта, действующего в духе европейских спецслужб. При этом Кадыров подчеркнул, что в России иные представления о свободе, не ущемляющие права других людей.

Случай с Никитой Журавелем, обвиняемым в сожжении Корана, продолжает вызывать широкий общественный резонанс. После задержания 20 мая 2023 года и последующего этапирования в Чечню для проведения следствия, 26 мая стало известно о том, что Журавеля в камере якобы избил лично сын главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как сообщила 16 августа уполномоченный по правам человека Татьяна Москаленко, к ней поступило заявление Журавеля о нападении 15-летнего Адама Кадырова. По словам уполномоченного по правам человека Чечни Мансура Солтаева, это произошло, когда Рамзан Кадыров вместе с сыном пришел к Журавелю в камеру. Избиение поддержали несколько высокопоставленных чеченских чиновников.

Однако по-настоящему громкий резонанс получил ролик, опубликованный 25 сентября самим Кадыровым. На видео запечатлен момент, как Адам жестоко избивает Журавеля, а в конце сбрасывает со стула и бьет по голове. Кадыров-старший прокомментировал это тем, что гордится действиями сына и уважает его выбор.

Публикация видео вызвала волну возмущения в обществе. Одной из первых осудила произошедшее популярная журналистка Ксения Собчак, которая в своем телеграм-канале резко раскритиковала поступок главы Чечни и его сына. Позднее она рассказала, что получила звонок от Кадырова с требованием прекратить писать про его семью.

Многие эксперты и правозащитники отмечают, что подобные действия в отношении обвиняемого являются грубым нарушением закона со стороны представителей власти. Независимо от того, в чем обвиняют Журавеля, избиение заключенного недопустимо. Этот инцидент еще раз подчеркивает серьезные проблемы с соблюдением прав человека в Чеченской республике.

В то же время федеральные власти пока никак не прокомментировали ситуацию. Остается неясным, будут ли какие-то правовые последствия для Кадырова и его окружения. Многие опасаются, что громкий скандал так и останется безнаказанным, как это часто бывает с представителями чеченской верхушки. Тем не менее, общественное мнение по этому поводу уже сформировалось достаточно определенно.

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Автор: Семен Подгорный