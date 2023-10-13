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Переживший ужасное нападение мальчик из Башкирии вернулся домой

Переживший ужасное нападение мальчик из Башкирии вернулся домой

15:21, 13 окт 2023

12-летний Тимур из Башкирии пережил настоящий кошмар, но, к счастью, смог вернуться домой к родным после долгого лечения. Как сообщил глава Стерлибашевского района Рустам Рахмангулов, мальчик, пострадавший от жестокого нападения в начале апреля, снова оказался в родном селе.

Напомним, что на Тимура напал знакомый его старшей сестры и тяжело ранил топором. Это преступление потрясло всех жителей села. После нападения юный Тимур оказался на грани жизни и смерти. Мальчику пришлось пройти через несколько сложных операций и длительную реабилитацию. Даже министр здравоохранения республики назвал ситуацию крайне тяжёлой. Однако, несмотря на все испытания, которые выпали на его долю, Тимур смог оправиться и вернуться домой.

Как рассказал Рахмангулов, семью Тимура в это непростое время поддерживали неравнодушные земляки. Помощь оказывали одноклассники мальчика, их родители, учителя из школы, предприниматели и простые жители района. Благодаря собранным средствам удалось оплатить лечение Тимура, а также благоустроить территорию возле его дома. Для удобства мальчика были вымощены новые дорожки и построена баня.

Глава района от имени матери Тимура поблагодарил всех, кто помог этой семье морально и материально. "Благодаря вам мы дождались дня, когда можем обнять Тимура и сказать ему: "Здравствуй!" - написал Рахмангулов в своём посте.

По возвращении домой Тимур сразу навестил родную школу в Стерлибашево, где встретился с друзьями-одноклассниками и педагогами. Несмотря на то, что мальчик уже дома, ему предстоит продолжить реабилитацию. Поэтому на первых порах Тимур будет учиться на дому при поддержке школы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Рустам Рахмангулов
Теги: Стерлибашевский район
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