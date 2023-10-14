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«Одевайтесь женственно!»: в Башкирии предложили запретить женщинам носить одежду оверсайз

«Одевайтесь женственно!»: в Башкирии предложили запретить женщинам носить одежду оверсайз

15:55, 14 окт 2023

Современная мода на оверсайз, то есть на ношение одежды больших размеров, вызывает противоречивые мнения в обществе. Особенно ярко это проявляется в небольших городах и селах.

Так, в группе «Подслушано Месягутово» (Дуванский район Башкирии) во «Вконтакте» один из пользователей высказался против того, чтобы девушки носили очень объемную и скрывающую фигуру одежду. По его мнению, сейчас редко можно увидеть красивую женственную фигуру, так как она спрятана под множеством слоев бесформенной одежды. Автор опасается, что со временем из-за этой моды мужчины перестанут обращать внимание на представительниц прекрасного пола.

Действительно, в сельской местности до сих пор сильны традиционные представления о том, как должна выглядеть настоящая женщина. Многие считают, что девушки и женщины должны носить платья, юбки, обувь на каблуках, демонстрируя свою женственность. Одежда оверсайз для них ассоциируется с мешком для картошки, скрывающим красоту и очарование прекрасного пола.

Однако в комментариях к этой публикации нашлись и сторонники современной моды на свободный крой. Они считают, что девушки должны носить то, что им нравится и в чем они себя комфортно чувствуют. При этом женщина может выглядеть стильно и уверенно в себе в одежде oversize. Главное, чтобы вещи подходили по фигуре и были качественными.

Конечно, вопросы моды вызывают споры в любом обществе. Но, наверное, не стоит никому навязывать определенный стиль одежды, ведь мода меняется, а с ней и вкусы людей. Главное, чтобы представительницы прекрасного пола чувствовали себя женственными и красивыми в том наряде, который они выбрали.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: оверсайз Дуванский район
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