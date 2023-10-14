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В Башкирии похоронили погибшего в СВО Филюса Хуснуллина

В Башкирии похоронили погибшего в СВО Филюса Хуснуллина

19:22, 14 окт 2023

В Башкирии в последний путь проводили участника СВО из Кугарчинского района республики Филюса Хуснуллина. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях разместил руководитель муниципалитета Марат Искужин.

Чиновник отметил, что гибель Филюса — это тяжелая утрата для всех.
«Сегодня весь наш район, вся республика и вся страна скорбит вместе с нами. Это огромное горе и большая потеря для всех нас», — написал он.

По словам главы района, Хуснуллин был прекрасным сыном, братом, отцом и мужем. Он пользовался уважением и любовью своих товарищей по службе. Парень с детства отличался успехами в учебе и спорте, был гордостью не только семьи, но и школы, вуза.

«Мы все скорбим и разделяем боль утраты с родными и близкими Филюса. От имени всех жителей района и от себя лично выражаю глубокие соболезнования его семье», — резюмировал Марат Искужин.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Кугарчинский район спецоперация Погибшие на Украине
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