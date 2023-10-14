«Получила то, что заслужила»: жители Башкирии о травле Башкирской Домохозяйки

22:06, 14 окт 2023

Ситуация с травлей популярной блогерши Миляуши, более известной как Башкирская Домохозяйка, вызвала бурную реакцию среди жителей республики. Напомним, что ранее сама Миляуша заявила о намерении прекратить свою деятельность в сети. Поводом послужила массовая травля в интернете, которая началась после критического разбора одного из видеороликов блогера журналисткой Ритой Уметбаевой.

По словам Миляуши, после этого в ее адрес начали поступать оскорбления и угрозы. Уметбаева в итоге удалила скандальный пост и попросила прекратить травлю, которая теперь коснулась и ее самой.

Мнения комментаторов по этому поводу разделились. Одни считают, что блогеры сами идут на поводу у толпы и должны быть готовы к критике со стороны общественности. Другие, напротив, выразили сочувствие Миляуше и осудили проявления агрессии в ее адрес.

Так, некоторые читатели портала отметили, что известность имеет и обратную сторону. Прежде чем делиться подробностями личной жизни в интернете, следует осознавать возможные негативные последствия.

Другой комментатор добавил, что блогер получила по заслугам, так как обращается к публике, не способной к морали и культуре. Было высказано и мнение, что вся ситуация могла быть пиар-ходом блогерши.

В то же время немало пользователей соцсетей выразили сочувствие Миляуше и осудили травлю в ее адрес. Они считают, что каждый вправе снимать то, что приносит ему и зрителям радость. Люди призывают проявлять терпимость и просто игнорировать контент, который им не нравится.

Подписчики Миляуши отмечают ее остроумие, искренность и умение сохранять оптимизм. Многие смотрят ее видео всей семьей. В целом блогерша пользуется большой популярностью, о чем свидетельствует почти полмиллиона подписчиков.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Миляуша Шайхлисламова / Vk.com