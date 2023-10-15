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Стало известно, какая будет погода в середине ноября в Башкирии

Стало известно, какая будет погода в середине ноября в Башкирии

11:40, 15 окт 2023

В ближайшие дни, в понедельник 16 и вторник 17 октября, жителей Башкирии ожидает достаточно теплая для осеннего периода погода. Дневная температура поднимется до +10…+15 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра опустится до уровня +4…+9 градусов. Осадков в виде дождя или снега не прогнозируется. Однако возможны сильные порывы ветра, вплоть до шквалистого.

Как пояснили синоптики регионального Гидрометцентра, причиной теплой для октября погоды станет приход теплых воздушных масс с Атлантики. В целом, по их словам, температура воздуха в октябре будет выше обычных показателей. Для сравнения, климатическая норма температуры воздуха во втором месяце осени составляет +4…+3 градуса.

Метеорологи предупреждают, что в отопительный период следует быть готовым к опасным погодным явлениям. По прогнозам, во многих регионах страны высока вероятность резких перепадов температуры, которые могут спровоцировать развитие неблагоприятных метеорологических процессов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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