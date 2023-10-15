Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В России пособия по уходу за ребенком вырастут в два раза

В России пособия по уходу за ребенком вырастут в два раза

11:52, 15 окт 2023

В ближайшее время ожидается существенный рост размера декретных пособий для россиянок. Как сообщил глава Социального фонда России Андрей Чирков, в 2024 году эти выплаты увеличатся на 54 процента по сравнению с текущим годом. В денежном выражении речь идет о 678 млрд рублей, которые будут направлены на поддержку материнства.

Однако на этом повышение не закончится. Уже в 2025 году размер декретных пособий вырастет еще больше - в два раза относительно нынешнего уровня. Таким образом, государство демонстрирует серьезное внимание к нуждам семей с детьми и готовность увеличивать финансирование этой важной сферы.

В то же время есть и другие инициативы по совершенствованию системы поддержки материнства. В частности, в Совете Федерации выступили с предложением приравнять размер пособий для жительниц сельской местности к городским. Дело в том, что сейчас разница в доходах у матерей из глубинки и крупных городов довольно большая, хотя расходы на детей одинаковы. Поэтому логично рассчитывать пособия исходя из средней зарплаты по региону, чтобы нивелировать этот разрыв.

Как получить максимальные выплаты на ребенка в Башкирии в 2023 году

Читайте также:

Как получить максимальные выплаты на ребенка в Башкирии в 2023 году

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный
Теги: пособия
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok