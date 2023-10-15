В России пособия по уходу за ребенком вырастут в два раза

11:52, 15 окт 2023

В ближайшее время ожидается существенный рост размера декретных пособий для россиянок. Как сообщил глава Социального фонда России Андрей Чирков, в 2024 году эти выплаты увеличатся на 54 процента по сравнению с текущим годом. В денежном выражении речь идет о 678 млрд рублей, которые будут направлены на поддержку материнства.

Однако на этом повышение не закончится. Уже в 2025 году размер декретных пособий вырастет еще больше - в два раза относительно нынешнего уровня. Таким образом, государство демонстрирует серьезное внимание к нуждам семей с детьми и готовность увеличивать финансирование этой важной сферы.

В то же время есть и другие инициативы по совершенствованию системы поддержки материнства. В частности, в Совете Федерации выступили с предложением приравнять размер пособий для жительниц сельской местности к городским. Дело в том, что сейчас разница в доходах у матерей из глубинки и крупных городов довольно большая, хотя расходы на детей одинаковы. Поэтому логично рассчитывать пособия исходя из средней зарплаты по региону, чтобы нивелировать этот разрыв.

Читайте также: Как получить максимальные выплаты на ребенка в Башкирии в 2023 году

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный