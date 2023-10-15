В Уфе заметили детей лазающих по крышам высотного недостроя

18:55, 15 окт 2023

На днях в столице Башкирии городе Уфе произошел инцидент, вызвавший беспокойство у местных жителей. На крыше возводящегося многоэтажного жилого комплекса «Первомайский» по улице Черниговская, дом 20, была замечена группа детей в возрасте от 11 до 16 лет.

Очевидица случившегося, жительница близлежащих домов Ольга, сняла происходящее на видео и обратилась с жалобой к руководителю республики Радию Хабирову через социальные сети. По ее словам, она неоднократно сообщала об этой проблеме в полицию, однако ее обращения остаются без должного внимания и реагирования.

Женщина рассказала, что практически ежедневно компания подростков гуляет по строительной площадке - поднимается на самый верх высотного здания и бродит по этажам, находящимся в недостроенном состоянии. Несмотря на многократные звонки в полицию, сотрудники правоохранительных органов не предпринимают никаких мер для предотвращения опасного времяпрепровождения детей.

Как отметила обеспокоенная горожанка, родители подростков, видимо, совсем не следят за своими чадами, раз те имеют возможность целыми днями шататься по стройплощадке, которая является объектом повышенной опасности. Подростки в свою очередь разбивают стеклопакеты, выбрасывают с высоты кирпичи и строительный мусор.

В ответ на обращение женщины последовала реакция администрации Калининского района Уфы - представитель района сообщил, что жалоба переадресована сотрудникам УГЗ для принятия мер.

Действительно, нахождение детей без присмотра на строящемся высотном объекте чрезвычайно опасно. Особенно в вечернее время суток, когда из-за плохой видимости легко можно споткнуться, пораниться или даже упасть с высоты. Кроме того, неизвестно, чем в действительности занимаются там подростки в отсутствии взрослых. Ситуация требует незамедлительного вмешательства для предотвращения несчастных случаев.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео