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Мест нет: южные районы Уфы столкнулись с дефицитом детских садов

Мест нет: южные районы Уфы столкнулись с дефицитом детских садов

09:22, 16 окт 2023

В последнее время жители южных районов Уфы, таких как Нагаево, столкнулись с серьезной проблемой - нехваткой мест в детских садах. Из-за бурного жилищного строительства население этих районов растет, а количество мест в дошкольных учреждениях остается прежним.

Молодые родители вынуждены ставить своих детей в очередь в садик еще до рождения ребенка, но и это не гарантирует места. Когда ребенку исполняется 3-4 года, ему все равно приходится ждать своей очереди.

Так, жительница Нагаево Алена Газизова рассказала, что ее сын стоял в очереди около двух лет. Когда мальчику исполнилось 4 года, ей постоянно отказывали в предоставлении места из-за переполненности детского сада. Алене пришлось обратиться с жалобой к главе Башкирии Радию Хабирову, только после этого сыну нашли место в группе детского сада при школе.

По словам чиновников, они в курсе проблемы и уже разрабатывают проект строительства нового детского сада на 220 мест. Также планируется возведение еще одного детсада на 345 мест. Однако пока эти проекты находятся в стадии утверждения и поиска финансирования.

Такая ситуация создает большие трудности для молодых семей. Родителям приходится брать отпуск по уходу за ребенком на несколько лет или вовсе увольняться с работы. Наем няни тоже не всегда является приемлемым решением в связи с высокой стоимостью услуг.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа детсад Нагаево
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