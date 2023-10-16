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В Башкирии простились с погибшим в СВО 24-летним Фиданом Сагидуллиным

В Башкирии простились с погибшим в СВО 24-летним Фиданом Сагидуллиным

09:41, 16 окт 2023

В деревне Нур Нуримановского района Башкирии прошли похороны 23-летнего уроженца этих мест Фидана Сагидуллина, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.

Как сообщил в социальных сетях руководитель муниципалитета Вилдан Ситдиков, церемония прощания состоялась 13 октября. На ней присутствовали родные, близкие, друзья и односельчане Фидана.

Сагидуллин появился на свет 22.11.1999 года. В 2015 году окончил местную школу и стал студентом Уфимского художественно-промышленного колледжа. Затем была служба в армии. Осенью прошлого года Фидан добровольно отправился на Украину, командовал мотострелковым отделением.

По словам односельчан, Сагидуллин был надежным, трудолюбивым и добрым человеком. Его гибель стала большой трагедией для всей деревни.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Нуримановский район спецоперация Погибшие на Украине
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